Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна відправилася до Лісабону на чемпіонат Європи

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Вранці, 13 квітня, збірна України з дзюдо з пересадкою в Амстердамі вирушила на чемпіонат Європи, що відбудеться в португальському Лісабоні. У остаточному складі нашої команди значиться 11 спортсменів. Серед спортсменів кременчужанка Єлизавета Каланіна.





На жаль, на заключному зборі в НСЦ «Конча-Заспа» травму гомілковостопного суглобу отримав Георгій Зантарая (до 66 кг). Після перенесеного захворювання на коронавірус не встиг відновитися і Кеджау Ньябалі (до 90 кг). Обидва спортсмени не братимуть участі у континентальній першості.

Повний склад нашої команди виглядає наступним чином:

Жінки: Дарія Білодід (до 48 кг), Марія Скора (до 57 кг), Анастасія Антіпіна (до 63 кг), Єлизавета Литвиненко (до 70 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг), Руслана Булавіна (понад 78 кг).

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Данило Гуцол (до 100 кг), Олександр Гордієнко (понад 100 кг).

По прибуттю в Лісабон вся команда зобов’язана буде здати тести на Covid-19. Чемпіонат Європи розпочнеться в п’ятницю, 16 квітня, і триватиме три дні.





Нагадаємо, минулорічний чемпіонат Європи після численних перенесень відбувся в Празі, в листопаді 2020 року. Тоді бронзову нагороду в скарбничку збірної України принесла Єлизавета Каланіна (понад 78 кг).