Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна відправилася до Лісабону на чемпіонат Європи

Вранці, 13 квітня, збірна України з дзюдо з пересадкою в Амстердамі вирушила на чемпіонат Європи, що відбудеться в португальському Лісабоні. У остаточному складі нашої команди значиться 11 спортсменів. Серед спортсменів кременчужанка Єлизавета Каланіна.
На жаль, на заключному зборі в НСЦ «Конча-Заспа» травму гомілковостопного суглобу отримав Георгій Зантарая (до 66 кг). Після перенесеного захворювання на коронавірус не встиг відновитися і Кеджау Ньябалі (до 90 кг). Обидва спортсмени не братимуть участі у континентальній першості.
Повний склад нашої команди виглядає наступним чином:
По прибуттю в Лісабон вся команда зобов’язана буде здати тести на Covid-19. Чемпіонат Європи розпочнеться в п’ятницю, 16 квітня, і триватиме три дні.
Нагадаємо, минулорічний чемпіонат Європи після численних перенесень відбувся в Празі, в листопаді 2020 року. Тоді бронзову нагороду в скарбничку збірної України принесла Єлизавета Каланіна (понад 78 кг).