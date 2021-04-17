У карантинний рік Кременчук озеленять на 6,4 мільйона гривень

Цьогоріч, незважаючи на проблеми з наповненням бюджету, міська влада планує озеленити місто по-багатому – на суму понад 6,4 млн грн. Це на 2 мільйона більше, ніж торік.
За інформацією з Prozorro, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» цьогоріч оголосило два тендери на розсадницьку продукцію та продукцію рослинництва:
Обидва аукціони призначенні на 19 квітня.
Серед дерев, які заплановано купити, чимало екзотів. Наприклад, три види японських вишень (сакур):
Усього заплановано купити 791 дерево (37 видів) та 2043 куща (24 види). Перелік того, що замовило КП «Благоустрій Кременчука», можна завантажити тут:
Друга закупівля – це 40 видів квітів, у тому числі багаторічники. Перелік можна завантажити тут:
Нагадаємо, у минулому році найдорожче дерево для КП «Благоустрій Кременчука» із виду сакур коштувало Кременчуку майже 17 тисяч гривень.