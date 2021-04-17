У карантинний рік Кременчук озеленять на 6,4 мільйона гривень

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Оголошені два тендери на дерева, кущі та квіти

Цьогоріч, незважаючи на проблеми з наповненням бюджету, міська влада планує озеленити місто по-багатому – на суму понад 6,4 млн грн. Це на 2 мільйона більше, ніж торік.





За інформацією з Prozorro, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» цьогоріч оголосило два тендери на розсадницьку продукцію та продукцію рослинництва:





на дерева, кущі – очікувана вартість 4 млн 223 тис грн ;

; на рослини живі, цибулини, корені, прищепи та живці – очікувана вартість 2 млн 163 тис грн.

Обидва аукціони призначенні на 19 квітня.





Серед дерев, які заплановано купити, чимало екзотів. Наприклад, три види японських вишень (сакур):

42 штуки вишні японської «Йоко но Май» (у перекладі – політ метелика);

30 штук вишні дрібнопильчастої «Канзан» (названа на честь гори в Японії);

20 штук вишні «Кику Шидаре» (у перекладі - плакуча вишня-хризантема).

Усього заплановано купити 791 дерево (37 видів) та 2043 куща (24 види). Перелік того, що замовило КП «Благоустрій Кременчука», можна завантажити тут:





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Друга закупівля – це 40 видів квітів, у тому числі багаторічники. Перелік можна завантажити тут:





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Нагадаємо, у минулому році найдорожче дерево для КП «Благоустрій Кременчука» із виду сакур коштувало Кременчуку майже 17 тисяч гривень.