Паспорт в смартфоне: какую пользу кременчужане могут извлечь от электронных инноваций

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 186

Больничный, паспорт, регистрация места проживания и даже военный билет: все это будет жить в смартфоне, полностью заменяя бумажные версии и поход по кабинетам. Что принесут нам электронные инновации?

С 30 марта мы стали первой в мире страной с узаконенными паспортами в смартфоне. Верховная Рада приравняла цифровой паспорт к обычному. Что можно сделать с цифровым паспортом, когда он заработает и как его получить?





Уже сейчас у тех, кто зарегистрировался в системе «Дія» и имеет пластиковую ID-карту, есть те самые цифровые паспорта. И отчасти они уже работают и заменяют обычный паспорт:

– Я часто пользуюсь паспортом в смартфоне, когда получаю посылки на почте. Просто открываю, показываю. Оператор сканирует код и без проблем отдаёт посылку: не нужно таскать с собой ID-карту, которую, в принципе, легко потерять.





Но паспорт в смартфоне пока не обязаловка для всех, а эксперимент. И пока что его «магия» срабатывает не всегда:





– Летом я обращалась в Центр занятости, и у меня с собой не было пластикового паспорта: забыла в другом городе. Меня не поставили на учёт: сказали, что цифровой паспорт им не подходит. По биометрической загранке тоже отказались регистрировать: мол, нельзя. С такой же ситуацией я столкнулась в банке. Еще им нужна была справка о регистрации. Поэтому в большинстве случаев пока что паспорт в смартфоне для меня бесполезен.



Украина стала первой, где цифровые паспорта юридически обрели ту же силу, что и «книжечка» или пластик. Но в силу новации вступят 23 августа. Именно тогда все учреждения обязаны будут принимать паспорта в приложении «Дія».



Как «обрести» цифровой паспорт



Украинское законодательство признало сразу два вида электронных паспортов: внутренний и заграничный. Всё, что нужно – иметь пластиковый паспорт и скачать приложение «Дія» на смартфон. Также нужен интернет-банкинг для верификации. Выбираем банк, верифицируемся и вот она, магия: в приложение автоматически подтягиваются документы, включая данные пластикового паспорта. Также может высветиться биометрический паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт.





Подлинность электронного документа (вдруг фотошоп) на смартфоне проверяют через QR-код, который обновляется каждые 3 минуты.





P.S. Для тех, у кого нет интернет-банкинга – например, дети, внедряют бесконтактную технологию NFC, благодаря чему можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться без банкинга. Это подойдет тем, кому исполнилось 14 лет, но нет счета в банке.









С чем «едят» е-паспорт и зачем он нужен



С помощью электронного паспорта можно будет открыть банковский счет онлайн, поселиться в отеле, подтвердить возраст при покупке алкоголя, отправиться в путешествие на поезде или самолете внутри Украины. А вот выехать за границу или попасть на оккупированные территории с цифрой нельзя.





Что делать с паспортом-книжечкой





Если у вас бумажный паспорт, то цифрового не видать. Паспорт-книжечка не отображается в системе «Дія». Чтобы паспорт появился в смартфоне, сначала нужно получить пластиковую ID-карту, которая автоматом появится в приложении. Но если есть биометрический загранпаспорт, он отобразится в приложении.



Кто сейчас принимает цифровые паспорта



До 23 августа у нас переходный период, так что примут/не примут – 50/50. В «Дії» указано, что цифровые паспорта принимают госучреждения, финучреждения, платежные системы, банки, музеи, мобильные операторы, компании провайдеры, наземные перевозчики, авиакомпании, аэропорты, отели и хостелы.





В системе уже работают 10 аэропортов, Приватбанк, Новая почта, Укрпочта, Цитрус, Монобанк, АТБ, Варус, Велмарт, Укрзализныця, Альфа-банк, lifecell, Vodafone и другие. Кстати, по электронному паспорту можно будет принимать даже участие в выборах.









Авиаперелеты с паспортом в смартфоне





Паспорт действителен на территории Украины. В аэропортах по нему можно вылететь в пределах страны. Но для выезда за границу он не подходит: берите загранку. Осторожно, все цифровые документы действуют только в Украине.



В тему: Цифровые паспорта в смартфоне есть в Польше, Южной Корее. Такие проекты собираются внедрять в Великобритании, Финляндии, США. Цифровая карта есть у эстонцев: они могут получать в режиме онлайн госуслуги, управлять банковскими счетами и даже голосовать через интернет.



Е-загранпаспорт: зачем ты?



Чем полезна электронная загранка, если по ней нельзя вылететь за пределы страны? Ее также можно использовать для получения многих услуг. Например, у вас только паспорт-книжечка, но есть биометрический загранпаспорт. Именно он будет отображаться в системе.





Как говорит руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре, загранпаспорта в «Дії» дают возможность пользоваться всеми госуслугами, услугами в сфере обслуживания, бизнеса и других сфер, как и паспорт гражданина Украины. Но на примере кременчужанки, которую не зарегистрировали по загранпаспорту в Центре занятости, видно, что это пока не совсем так.









Как делать копии



При оформлении кредита, сделок делают копии паспортов. Как это будет выглядеть с электронным паспортом? В приложении есть функция «шеринга»: разрешение на получение информации, которая предоставляется конкретному учреждению. Нужно открыть паспорт, нажать на него, чтобы появился QR и штрих-код. Дальше его сканируют. Во время сканирования на экране появляется уведомление «подтвердить запрос на передачу данных». Только после этого система формирует одноразовую копию паспорта и отдаёт её в учреждение. Указано время и дата создания, а также получатель копии.





Утечка данных: что говорят





Разработчики обещают, что авторизация пользователя в приложении происходит только через банкинг и мобильное приложение не собирает и не хранит паспортные данные украинцев. Оно только отображает информацию из реестра и обновляется каждый час. Срок действия подтверждающего достоверность паспорта QR-кода – 3 минуты. Сделать его скриншот в смартфоне нельзя: не разрешают правила безопасности.





В Минцифре уверены, что электронные паспорта надежнее в плане верификации, чем паспорта-книжечки или пластиковые карты, потому что электронный паспорт можно проверить в режиме реального времени.





«Не хочется быть морской свинкой»



Тем не менее, есть прецеденты взлома в других странах. В 2019 году в Эстонии злоумышленники подделали электронные паспорта. Они прислали смс, прикрываясь именем банка. И предложили обновить персональные данные, пройдя по ссылке. Так несколько десятков пользователей перешли на страницу, которая внешне напоминала банковскую. Дальше данными воспользовались, но украли немного: всего 1 тысячу евро.





Эксперт Лаборатории цифровой безопасности Вадим Гудима объясняет «Забороне»*: паспорт — это одно из средств идентификации личности. Особенность бумажного паспорта или ID-карты заключается в том, что достоверность этого средства гарантируется государством. Государство эту гарантию обеспечивает тем, что, во-первых, получить такую идентификацию сложно: надо физически идти в паспортный стол. Во-вторых, копии паспортов и связанная с ними информация не хранятся в одном месте. В-третьих, их сложно скопировать. И четвертый пункт — уголовная ответственность за подделку.









По мнению эксперта, в идее электронного паспорта ослабляются по меньшей мере две гарантии: вторая и третья. Если объединить всю информацию в общий банк данных, злоумышленникам легче будет получить ее, не ища в различных реестрах или паспортных столах [сама «Дія» не хранит у себя паспорта или водительские удостоверения, а подтягивает данные из государственных реестров]. Электронные паспорта легче подделать и продать, чем их бумажные аналоги и ID-карты.





Об электронных документах думает и Германия. Но чтобы защититься от «кражи личности», правительство ведет переговоры с производителями телефонов, в частности, южнокорейским гигантом Samsung, чтобы те добавили в свои устройства специальный защищенный чип вроде того, который есть в биометрических паспортах и ID-картах.



Хактивист Украинского Киберальянса Шон Таунсенд говорит «Забороне»*, что сами по себе смартфон и электронная почта не способны решить проблему кражи персональных данных.





- Иногда лучше не быть «первым», а быть правым, — говорит Шон Таунсенд. — В любом случае я бы не спешил. Пусть Германия попробует, а мы посмотрим. Не хочется быть морской свинкой.



*Из интервью интернет-изданию «Заборона»





Можно ли не брать обычный паспорт?



Во-первых, владельцы обычных паспортов-книжечек никак не могут воспользоваться преимуществами цифры, не получив ID-карту. То есть придется пользоваться, как и предок, бумажным. Во-вторых, чтобы можно было просканировать паспорт и проверить его подлинность, должен быть интернет и люди, которые умеют пользоваться техникой. И если вы отправляетесь в забытую со времен «совка» глубинку, стоит прихватить обычный паспорт.





«Ложка дегтя»: справка о регистрации



Вместе со смартфоном пока придется носить бумажку о прописке. На ID-картах нет информации о месте регистрации: это отдельная форма. И в цифровых паспортах тоже нет этих данных. Поэтому туда, где нужна информация о месте регистрации (а это почти все услуги), придется приносить выписку о прописке.





Прописка перейдет в онлайн



Электронная регистрация места проживания – ещё одна цифровая инновация. Сейчас так называемая в народе «прописка и выписка» – одна из самым популярных админуслуг. В Минцифре считают, что каждый третий украинец живёт не по месту регистрации, а около миллиона обходится вообще без регистрации.





Чтобы сняться с регистрации или зарегистрироваться, нужно записаться на прием в ЦНАП, прийти со всеми документами, которые включают свидетельство на право собственности (для хозяина квартиры). И прийти с собственником жилья, если квартира не ваша. Военнообязанные должны ещё и встать на учёт в районном военкомате, для чего нужно пройти медкомиссию.





Сейчас прописку хотят сделать декларативной. Это значит, что пользователь в смартфоне или на портале госуслуг сможет просто указать адрес, по которому фактически проживает. Экспериментальный проект стартует уже весной 2021 года. Осенью был запущен тестовый проект по онлайн-регистрации для детей возрастом до 14 лет.







Как это будет выглядеть





Если вы – собственник жилья, регистрация происходит автоматически. Если нет, то собственнику на электронную почту или в приложении придет линк подтверждения, с помощью которого он сможет подтвердить регистрацию. Человек, который не является собственником жилья, не сможет без оснований прописаться по конкретному адресу. Если, конечно, не придумает мошеннического способа, как заставить хозяина жилья отреагировать на присланный линк. Выписаться из жилья можно будет без подтверждения собственника.





На всё про всё обещают 10-15 минут, без справок, бумаг и хождений по коридорам. Услугой могут воспользоваться все в возрасте от 14 лет, у кого есть ID-карта.



Как быть с эпохальной формой о прописке? Минцифра работает над законопроектом, который на уровне государства закрепит декларативную прописку. Тогда бумажка о месте регистрации будет не нужна. Ориентируются на опыт Польши и Эстонии. В паспортах не будет штампов подтверждения места регистрации, не нужно будет посещать военкомат при изменении проживания онлайн, а пенсию или госуслуги можно будет получать в любой точке Украины. То же самое касается предоставления медуслуг: независимо от прописки.



Ждем онлайн-больничные





Больничные тоже станут электронными. 31 марта Кабмин принял постановление, которое предусматривает внедрение в Украине электронных «листов нетрудоспособности». Как это будет работать, пока непонятно. Видимо, на радостях перестали печатать больничные листы: бланки закончились по всей Украине. И людям остается ждать их, чтобы получить свои выплаты.





А электронные заработают, когда появится техническая возможность. Пока что ее нет. С 1 апреля этого года собирались уже вносить данные о больничных в электронный реестр.





Причиной, по которой собираются вводить электронные больничные, называют фальсификацию бумажных. В Минздраве считают, что так они смогут бороться с нелегальным оборотом больничных. Электронная база будет пока что существовать параллельно с бумажной. В электронном больничном будет видно, кто его выписал, когда поставлен диагноз, обращался ли пациент к врачу или врач по своему «хотению» выписал больничный просто так, без визита пациента.





Военный билет - в смартфоне



И военные билеты собираются перевести в цифру, а военкоматы как таковые вообще упразднить.









– Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни, что соответствует требованиям «Стратегии военной безопасности Украины» относительно всеобъемлющей обороны. Создан Единый государственный реестр военнообязанных и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: Е-регистрация, Е-военный билет, Е-транспорт, Е-ТЦК, - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.