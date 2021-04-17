У школах Полтави чоловік за гроші пропонував інтимну фотосесію хлопчикам 8-12 років

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 785

10-річний школяр, який отримав записку від зловмисника, передав папірець вчителю, той поінформував директорку, а вона – копів

У школах Полтави чоловік за гроші пропонував інтимну фотосесію хлопчикам 8-12 років. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Слідчі поліції повідомили про підозру у замаху на розбещення малолітніх 31-річному полтавцю. У його квартирі під час обшуку поліцейські вилучили написані ним листівки з пропозицією винагороди за участь в інтимній фотосесії для одного з порносайтів, а також інші речові докази.





Зловмисника, який поширював непристойні пропозиції серед учнів молодших класів полтавських шкіл, викрили працівники управління міграційної поліції Полтавської області. Інформацію про невідомого чоловіка, який принаджує маленьких хлопчиків, до Полтавського райуправління на початку лютого повідомила директорка однієї з міських шкіл.





Андрій Полонський, тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника управління міграційної поліції Полтавщини, прокоментував:

- Керівниця навчального закладу передала до районного управління поліції записку наступного змісту: «Шукаю хлопчика від 8-12 років для порнофотосесії для сайту... Таємницю гарантую. Сплачую 100 гривень на годину.» Таку пропозицію невідомий чоловік вручив 10-річному школяру. На щастя, кмітливий хлопчик вчасно передав папірець вчителю, а той поінформував директора.

Працівники управління міграційної поліції негайно відреагували на звернення адміністрації, проаналізували зібрану інформацію та незабаром вирахували чоловіка, імовірно причетного до розпусних дій. Під час санкціонованого обшуку за адресою проживання 31-річного полтавця слідчі поліції спільно з нашими оперативниками виявили записки аналогічного змісту, фотоапарат, комп’ютерну техніку, а також ряд інших речових доказів.





Фігуранту вже повідомили про підозру у замаху на розбещення малолітніх. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі здійснюють розслідування за ст. 15, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – замах на вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.