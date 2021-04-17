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На Полтавщині ВАЗ зіткнувся із зупинкою громадського транспорту

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 651

 

Водія з травмами ушпиталили до лікарні

На Полтавщині ВАЗ зіткнувся із зупинкою громадського транспорту. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 квітня близько 21.00 на автодорозі Красногорівка-Миргород, інформує Миргородський райвідділ поліції.


Рухаючись у напрямку Великої Багачки, 27-річний водій ВАЗ-2110 не впорався з керуванням, через що й в'їхав у зупинку.


 

Керманича з тілесними ушкодженнями доправили до центральної районної лікарні.


Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі дії тривають.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Національна поліція України
Теги: ДТП поліція зупинка
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