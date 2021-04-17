Кременчужани провели «суботник» на Чикалівському кар‘єрі

Минулими вихідними, а саме 10 квітня, відбувся «суботник» на Чикалівському кар‘єрі. Спортсмени з Кременчука, Полтави та інших міст об'єдналися, щоб розчистити кар'єр від сміття та підготувати траси до змагань.
- Пріоритетом було прибирання різноманітного сміття із великої галявини та позакопувати ями, які поробили шукачі металобрухту.
Тому увесь час на Чикалівці я провів із лопатою в руках. Часу на скелелазіння не було. Та встигли розчистити поличку на одному із секторів. Тепер там буде +1 маршрут.
Ми очікували, що буде багато сміття, та не настільки. Пластикові пляшки, бите скло, будівельні залишки і купа іншого мотлоху. Ями закопували у кілька пар рук. Схоже, що металу ще багато у кар‘єрі лишилось, тільки глибоко.