Кременчужани провели «суботник» на Чикалівському кар‘єрі

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 299

Минулими вихідними, а саме 10 квітня, відбувся «суботник» на Чикалівському кар‘єрі. Спортсмени з Кременчука, Полтави та інших міст об'єдналися, щоб розчистити кар'єр від сміття та підготувати траси до змагань.





- Пріоритетом було прибирання різноманітного сміття із великої галявини та позакопувати ями, які поробили шукачі металобрухту.

Тому увесь час на Чикалівці я провів із лопатою в руках. Часу на скелелазіння не було. Та встигли розчистити поличку на одному із секторів. Тепер там буде +1 маршрут.







Ми очікували, що буде багато сміття, та не настільки. Пластикові пляшки, бите скло, будівельні залишки і купа іншого мотлоху. Ями закопували у кілька пар рук. Схоже, що металу ще багато у кар‘єрі лишилось, тільки глибоко.





- Окрім того, екстриму додали змії. Точніше, вужі водяні та вужі звичайні. Плазуни нещодавно прокинулись, холодні і голодні. Тому вели себе не дуже привітно і їх було у достатній кількості. Кілька раз сам ледь на наступив на «живу палицю». Та все обійшлось. І будь ласка, не вбивайте тварин. Вужі безпечні для людей. Пам‘ятайте, це ми у них у гостях, а не навпаки! - розповів кременчужанин Роман Бутрімов.