Кременчужане, айда на прогулки: город на выходных зальёт солнце

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 588

На уикенд по утрам будет прохладно, зато днём до +12...15°С

На этих выходных кременчужане могут смело планировать вылазку на природу или просто прогулки по паркам или набережной – ведь в городе воцарится солнечная и достаточно тёплая погода.





Sinoptik обещает, что в небе над Кременчугом на уикенд не будет ни облачка. Воздух прогреется до показателей +1°С...+15°С.





По утрам температура в городе упадёт до -1°С...+1°С, а вот днём столбики термометров покажут +12-15°С, сообщает Gismeteo. Осадков не ожидается, а лишь ясное небо и яркое солнышко.





По прогнозам Ventusky, облака ненадолго заволокут небо над Кременчугом в обеденное время в субботу, 10 апреля, а в целом солнечная погода порадует кременчужан в ближайшие два дня. Температурный режим составит от 0°С до +14°С.



