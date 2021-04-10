Сіткою наловили риби на 12 тисяч гривень: браконьєри промишляли на території ландшафтного парку

9 квітня о 6.00 поблизу с. Шевченки Кобеляцької громади двоє чоловіків 30 та 27 років займалися незаконним рибним промислом, інформує відділ комунікації поліції Полтавської області. Правоохоронці вилучили 64 кг свіжовиловленої риби, близько 250 метрів сітки та дерев’яний човен.
Факт незаконної риболовлі на території ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» викрили дільничний офіцер відділення поліції №2 (м.Кобеляки) та інспектори рибоохоронного патруля.
Відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 249 ККУ (Незаконне заняття рибним промислом). Слідчі дії тривають.