Подробиці вбивства: на Полтавщині син відлупцював матір досмерті

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 860

У загиблої було зламано 14 ребер - вона померла від больового шоку

5 квітня у Лубнах виявили тіло пенсіонерки з ознаками насильницької смерті. Тоді поліції швидко затримала підозрюваного і повідомила, що він - родич жінки. 8 квітня в ефірі телеканалу НТН вийшов сюжет про цю подію.









Жінка - колишня вчителька місцевої школи. Виявилось, що жінку вбив її син. У загиблої Катерини було зламано 14 ребер та 36 гематом на тілі. Жінка померла від больового шоку.





- Вона з нами сиділа, все було нормально. А тоді вона каже: «Я постірала, в мене стірка лежить. Піду вивішувать», - говорить сусідка Зоя. - Потім чула крики її сина: «Мама, мама». Потім приїхали «швидка» та поліція.





Коли сина затримали, він спочатку намагався переконати правоохоронців, що мама впала сама, а потім схопив ножиці та штрикнув ними собі в шию. Також чоловік поранив руки поліцейського.





Експерти говорять, що коли бив матір чоловік був тверезим. У суді він визнав свою провину та сказав, що бив матір через злість.





Сусіди говорять, що він ніде не працював і матір лупцював регулярно.



