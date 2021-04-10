Подробиці вбивства: на Полтавщині син відлупцював матір досмерті

5 квітня у Лубнах виявили тіло пенсіонерки з ознаками насильницької смерті. Тоді поліції швидко затримала підозрюваного і повідомила, що він - родич жінки. 8 квітня в ефірі телеканалу НТН вийшов сюжет про цю подію.
Жінка - колишня вчителька місцевої школи. Виявилось, що жінку вбив її син. У загиблої Катерини було зламано 14 ребер та 36 гематом на тілі. Жінка померла від больового шоку.
Коли сина затримали, він спочатку намагався переконати правоохоронців, що мама впала сама, а потім схопив ножиці та штрикнув ними собі в шию. Також чоловік поранив руки поліцейського.
Експерти говорять, що коли бив матір чоловік був тверезим. У суді він визнав свою провину та сказав, що бив матір через злість.
Сусіди говорять, що він ніде не працював і матір лупцював регулярно.