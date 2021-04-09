Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці 77 нових випадків COVID-19 і дві смерті

Сьогодні, 20:53 Переглядів: 548

 

Серед хворих 8-річна дитина

Сьогодні, 9 квітня, в Кременчуці зареєстрували 77 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 48 жінок віком від 20 до 82 років, 28 чоловіків віком віком від 20 до 81 років та 8-річна дитина. Із них 70 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 7 - в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 138 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 18 пацієнтів. На жаль, двоє померли - 65-річна жінка та 60-річний чоловік. 


Всього зареєстровано 7 359: одужало 6 068, померло 189.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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