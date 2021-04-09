КВБЗ «падає», але менше: які підприємства у Кременчуці знизили обсяги виробництва

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 734

Крюківський вагонзавод зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів за січень-березень 2021 року на 71,9% (порівняно з таким же періодом 2020 року). Це найбільше падіння серед кременчуцьких підприємств. Про підсумки роботи за результатами першого кварталу повідомило управління економіки виконкому. Втім, у січні-лютому показники КВБЗ були гіршими: падіння склало 84,6%.



За січень-березень 2021 року КВБЗ випустив 191 вантажний вагон (проти 680 за цей же період 2020 року). Пасажирські вагони підприємство не випускало. Нагадаємо, УЗ призупинила тендер на 100 пасажирських вагонів у зв'язку зі скаргою потенційного учасника до АМКУ.



У квітні КВБЗ працюватиме 11 робочих днів.



Також знизили обсяги виробництва:

АТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» - на 44,5%;

ВП «Крюківський кар’єр» - на 30,3%;

ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» - на 38%;

ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» - на 4%;

ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» - на 5,2%.

Усі ці підприємства у квітні працюватимуть у звичайному режимі. Стальзавод, як і раніше, законсервований, ПрАТ «АвтоКрАЗ», який перебуває у процедурі банкрутства не звітує про свої обсяги, працює 4 робочі дні у квітні.