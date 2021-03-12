Вагонзавод продовжує «падати», стальзавод стоїть: робота підприємств у Кременчуці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 520 Коментарів: 3

На ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» продовжується падіння виробництва як і в минулому році. За січень-лютий підприємство виготовило 70 вантажних вагонів проти 455 за аналогічний період минулого року. Зменшення обсягів склало 84,6%. Про такі дані повідомило управління економіки виконкому. Не виготовлялися у пасажирські вагони.





У березні КВБЗ працюватиме 15 днів на місяць. Нагадаємо, у минулому році «Укрзалізниця» не закуповувала вагони. Цьогоріч оголошений тендер на 100 пасажирських вагонів.









Кременчуцький сталеливарний завод — партнер КВБЗ — наразі не працює, виробництво литва зупинене з минулого року.





Також зменшили обсяги виробництва (порівняно з січнем-лютим минулого року):