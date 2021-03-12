Кременчук

Вагонзавод продовжує «падати», стальзавод стоїть: робота підприємств у Кременчуці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 520 Коментарів: 3

 

Більшість крупних підприємств знизила обсяги виробництва у січні-лютому

На ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» продовжується падіння виробництва як і в минулому році. За січень-лютий підприємство виготовило 70 вантажних вагонів проти 455 за аналогічний період минулого року. Зменшення обсягів склало 84,6%. Про такі дані повідомило управління економіки виконкому. Не виготовлялися у пасажирські вагони.


У березні КВБЗ працюватиме 15 днів на місяць. Нагадаємо, у минулому році «Укрзалізниця» не закуповувала вагони. Цьогоріч оголошений тендер на 100 пасажирських вагонів.


КВБЗ може претендувати на держзамовлення на 3 млрд грн: УЗ оголосила тендер на 100 пасажирських вагонів


Кременчуцький сталеливарний завод — партнер КВБЗ — наразі не працює, виробництво литва зупинене з минулого року.


Також зменшили обсяги виробництва (порівняно з січнем-лютим минулого року):

  • ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» - на 24,9%;
  • «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» - на 44,4%;
  • ВП «Крюківський кар’єр» - на 26,6%;
  • ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» - на 51,8%.
«Кредмаш» наростив виробництво на 43% - найбільше серед підприємств Кременчука
1
Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: КВБЗ вагонзавод виробництво обсяги виробництва
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

486
Кавоман:
Сьогодні, 09:16

Зробили себе разом...


6 1
686
evil:
Сьогодні, 09:19

Цьогоріч оголошений тендер на 100 пасажирських вагонів

Он воно шо...так він тількі "оголошений"??? Ще не факт, шо КВБЗ переможе на тендері...

 

Бо квартальній полудурок  у лютому цього року заявляв, шо

Сьогодні Крюківський завод має державне замовлення і виготовляє нові пасажирські вагони для української залізниці.

Воно збрехало? 73% обрали казкового (м'ягко кажучі) брехуна?  


3 1
304
shoni1970:
Сьогодні, 09:26

Цитата: Кавоман

Зробили себе разом...

Вже треба писати: Зробили себе раком.


5 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх