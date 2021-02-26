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КВБЗ може претендувати на держзамовлення на 3 млрд грн: УЗ оголосила тендер на 100 пасажирських вагонів

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 560 Коментарів: 1

 

Обіцянка Зеленського «вистрелила» через рік, підприємству залишилося виграти тендер

25 лютого ПАТ «Укрзалізниця» оголосила тендер на закупівлю 100 пасажирських вагонів. Відповідне оголошення (про відкриті торги з публікацією англійською мовою) розміщене в системі електронних закупівель Prozorro.


Очікувана вартість закупівлі — 3 мільярди гривень. Закупівля проводиться чотирма лотами (тобто на кожен лот слід подавати окрему заявку, і переможці можуть бути різними):

  • Вагон пасажирський купейний спальний — 51 одиниця
  • Вагон пасажирський купейний спальний типу СВ - 12 одиниць
  • Вагон пасажирський купейний спальний обладнаний для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі — 20 одиниць
  • Вагон пасажирський купейний спальний обладнаний для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда - 17 одиниць

Кінцевий термін подання пропозицій — 25 березня. Аукціон призначений на 5 травня.


Нагадаємо, президент Зеленський відвідав Крюківський вагонзавод у минулому році — 3 березня. І пообіцяв «конкретне держзамовлення» на пасажирські вагони. Обіцянка «вистрелила» через рік, для отримання замовлення КВБЗ має виграти тендер.


Зеленский в Кременчуге: президент прилетел на КВСЗ и пообещал «конкретный» госзаказ


«Укрзалізниця» після довгої епопеї приймання усе ж таки викупила пасажирські вагони RIC у КВБЗ


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: вагонзавод вагонный завод вагон тендер Prozorro
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Коментарі: 1

2 710
zzzzzz:
Сьогодні, 15:43

Може претендувати, а може и не претендувати...


1 0

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