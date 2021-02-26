КВБЗ може претендувати на держзамовлення на 3 млрд грн: УЗ оголосила тендер на 100 пасажирських вагонів

25 лютого ПАТ «Укрзалізниця» оголосила тендер на закупівлю 100 пасажирських вагонів. Відповідне оголошення (про відкриті торги з публікацією англійською мовою) розміщене в системі електронних закупівель Prozorro.
Очікувана вартість закупівлі — 3 мільярди гривень. Закупівля проводиться чотирма лотами (тобто на кожен лот слід подавати окрему заявку, і переможці можуть бути різними):
Кінцевий термін подання пропозицій — 25 березня. Аукціон призначений на 5 травня.
Нагадаємо, президент Зеленський відвідав Крюківський вагонзавод у минулому році — 3 березня. І пообіцяв «конкретне держзамовлення» на пасажирські вагони. Обіцянка «вистрелила» через рік, для отримання замовлення КВБЗ має виграти тендер.