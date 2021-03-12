Під Кременчуком відбудеться чемпіонат України з шахів серед юніорів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 235

З 19 до 30 квітня у селі Омельник відбудеться чемпіонат України серед дівчат та юнаків до 12 років. За інформацією пресслужби Федерації шахів України, змагання пройдуть у Кременчуцькому районі в оздоровчому комплексі «Нафтохімік».





- 9 березня 2021 року в дистанційному режимі на платформі ZOOM відбулось чергове засідання Дитячо-юнацької комісії Федерації шахів України, на якому було прийнято рішення провести чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 12 років з 19 по 30 квітня 2021 року у селі Омельник, - йдеться у повідомленні.