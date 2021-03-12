Екснардепа з Кременчука Надошу можуть звинуватити у державній зраді

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 798 Коментарів: 1

Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за Харківські угоди та у разі підтвердження ознак державної зради - порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Радбезу.





- У 2008 році РНБО було прийнято рішення, яке полягало в наступному: упродовж двох місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроєкт, який би урегульовував питання виходу Чорноморського флоту Російської Федерації в 2017 році (із Криму - ред.). На превеликий жаль, цей законопроект не був з невідомих нам причин зроблений, і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що у 2010 році з’явились так звані Харківські угоди, які у безпрецедентно короткий проміжок часу, через 4 дні після підписання їх у Харкові, були ратифіковані депутатами Верховної Ради. Є окреме доручення СБУ з’ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання, і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити справи по 111-й статті нашого Кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб, - заявив Данілов.





Він уточнив, що голосування відбувалось 27 квітня 2007 року, і пообіцяв надати перелік прізвищ народних депутатів.





Зазначимо, що за продовження перебування російської військової бази Чорноморського флоту в Криму тоді проголосував нардеп з Кременчука Олег Надоша (Партія регіонів). Ще один депутат з Кременчука Олег Бабаєв з усією фракцією Батьківщини на момент голосування покинули зал. Повний список депутатів, які голосували за Харківські угоди ТУТ.



