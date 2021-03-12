Кременчук, Політика

Екснардепа з Кременчука Надошу можуть звинуватити у державній зраді

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 798 Коментарів: 1

 

СБУ перевірить 236 депутатів на держзраду через голосування за «Харківські угоди»

Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за Харківські угоди та у разі підтвердження ознак державної зради - порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Радбезу.


- У 2008 році РНБО було прийнято рішення, яке полягало в наступному: упродовж двох місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроєкт, який би урегульовував питання виходу Чорноморського флоту Російської Федерації в 2017 році (із Криму - ред.). На превеликий жаль, цей законопроект не був з невідомих нам причин зроблений, і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що у 2010 році з’явились так звані Харківські угоди, які у безпрецедентно короткий проміжок часу, через 4 дні після підписання їх у Харкові, були ратифіковані депутатами Верховної Ради. Є окреме доручення СБУ з’ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання, і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити справи по 111-й статті нашого Кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб, - заявив Данілов.


Він уточнив, що голосування відбувалось 27 квітня 2007 року, і пообіцяв надати перелік прізвищ народних депутатів.


Зазначимо, що за продовження перебування російської військової бази Чорноморського флоту в Криму тоді проголосував нардеп з Кременчука Олег Надоша (Партія регіонів). Ще один депутат з Кременчука Олег Бабаєв з усією фракцією Батьківщини на момент голосування покинули зал. Повний список депутатів, які голосували за Харківські угоди ТУТ


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Автор: Альона Душенко
Теги: Надоша РНБО державна зрада Крим
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Коментарі: 1

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evil:
Сьогодні, 08:28

Ничего им не будет. Это "буря в стакане". Абсолютно ничего. Псевдопатриотизм накануне выхода фильма от Bellingcat. Дешевая попытка отвлечения внимания. Вы только посмотрите в каком турборежиме лепят Центр противодействия дезинформации! Причем его запуск в спешке анонсирован как раз перед выпуском Вагнергейта. Офис писюаниста явно намерен объявить фильм от Христо Грозева дезинформацией от расеянской педерации. Жопа горит. Полыхает. Вот и начали срочно иммитацию бурной деятельности с псевдопатриотизмом. Все что остается, так это вытащить Надошу и потрясти им. А то, что Портнов и Татаров под боком, так это ничего...

 


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