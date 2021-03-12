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Кременчужани, готуйте гаманці: «Нова Пошта» оголосила про підвищення тарифів

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 670

Компанія пов’язує це зі зростанням цін на пальне та комунальні послуги

З 20 березня почнуть діяти оновлені тарифи на послуги доставки та пакування поштових відправлень, повідомляє пресслужба «Нової Пошти». Так, вартість доставки підвищиться на 5 грн, а послуги пакування обійдуться на 1-7 грн дорожче.


У той же час відміняється додаткова плата за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови пакування згідно з правилами пакування Нової пошти. Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу.


З оновленими тарифами можна ознайомитись в таблицях:

 

 


 

Такі зміни у розпал кризи, пов’язаної з пандемією, компанія пов’язує зі зростанням цін на пальне та комунальні послуги.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Новая почта
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