Кременчужани, готуйте гаманці: «Нова Пошта» оголосила про підвищення тарифів

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 670

Компанія пов’язує це зі зростанням цін на пальне та комунальні послуги

З 20 березня почнуть діяти оновлені тарифи на послуги доставки та пакування поштових відправлень, повідомляє пресслужба «Нової Пошти». Так, вартість доставки підвищиться на 5 грн, а послуги пакування обійдуться на 1-7 грн дорожче.





У той же час відміняється додаткова плата за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови пакування згідно з правилами пакування Нової пошти. Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу.





З оновленими тарифами можна ознайомитись в таблицях:





Такі зміни у розпал кризи, пов’язаної з пандемією, компанія пов’язує зі зростанням цін на пальне та комунальні послуги.