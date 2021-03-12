Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Мінус 273 мільйона: став відомим підсумок недовиконання бюджету Кременчука за 2020 рік

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 349 Коментарів: 1

На сесії міськради затвердили звіт про виконання бюджету за минулий рік

За 2020 рік міський бюджет Кременчука не дорахувався 273 млн 155 тис грн. Такою є підсумкова  цифра недовиконання бюджету Кременчука за 2020 рік. Це цифра по загальному фонду міського бюджету, без урахування коштів, що передавалися від держави (трансфертів).

 

З урахуванням трансфертів сума недовиконання навіть трохи більша – 274 млн 941 тис грн.


Так, на кінець року до місцевого бюджету Кременчука надійшло (з урахуванням трансфертів) 1 млрд 849 млн грн. При затвердженому річному плані 2 млрд 124  тис грн. Тобто надійшло 87% від плану.


По загальному фонду (тобто лише власні надходження, без трансфертів) фактично надійшло – 1 млрд 511,8 млн грн при плані 1 млрд 784,9 млн грн. Виконання склало – 84,7%.

 

Основною причиною невиконання бюджету фінансисти називають спад економічної активності на промислових підприємствах, спричинений карантином, коронавірусом і не тільки. Показово, що 255 мільйонів бюджет недоотримав від ПДФО (податку на доходи з фізичних осіб, який кожен містянин сплачує із зарплати). ПДФО є основним джерелом надходжень міського бюджету. Його частка складає 67,5%.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет дірка в бюджеті бюджет Кременчука бюджет-2020
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

686
evil:
Сьогодні, 08:36

Основною причиною невиконання бюджету фінансисти називають спад економічної активності на промислових підприємствах, спричинений карантином, коронавірусом і не тільки.

РОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ, а теперь удивляются...


2 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх