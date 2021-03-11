Кременчук, Коронавірус / Карантин

30 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Вчора, 21:56 Переглядів: 421 Коментарів: 1

 

Серед захворівших двоє дітей 

Сьогодні, 11 березня, у Кременчуці зареєстровано 30 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Захворіли чотирнадцять жінок віком від 28 до 92 років, чотирнадцять чоловіків віком від 20 до 80 років та дві дитини 2 і 6 років.


Із вперше виявлених випадків захворювання 25 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 5 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях лікуються 59 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало три пацієнти.


Всього зареєстровано 6108 випадків. Одужало 5637. Померло 166

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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Коментарі: 1

223
LYuSIYa:
Вчора, 22:25

Скільки тестів було зроблено, будь ласка?


0 0

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