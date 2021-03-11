Хокеїсти «Кременчука» розгромили «Білий Барс»

Вчора, 21:40 Переглядів: 260

Сьогодні, 11 березня, в Білій Церкві хокейний клуб «Білий Барс» зустрівся з «Кременчуком».





«Білий Барс» - «Кременчук» 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 Савицький (Гриценко, Толстушко), 2:11; 0:2 Орлов (Александров, Толстушко), 4:35; 0:3 Толстушко (Орлов, Смирнов), 13:19; 0:4 Орлов (Смирнов, Созонов), 45:01; 0:5 Ворона (Денискин, Кисельов), 54:17

Білий Барс: Полгородник (Безхлібний); Гребеник (А) - Грицюк, Ядловський (А) - Сушков, Будько - Логач, Собко; Благий (К) - Даниленко - Бабинець, Грабовецький - Ружніков - Койда, Брага - Качан - Пойманов, Удовиченко - Портной - Резюка. Головний тренер - Костянтин Буценко.

Кременчук: Новицький (Корнієнко); Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Алексюк, Александров - Толстушко, Горлушко - Варава; Коробов - Дубінін - Денискін, Кисельов - Ворона - Тютченко, Созонов - Смирнов - Орлов, Савченко - Гриценко - Савицький. Головний тренер - Олександр Савицький.









Довго чекати на закинуті шайби в матчі не довелося, вже на другій хвилині Савицький підхопив ігровий снаряд і вийшов один на один з голкіпером. Форвард технічно обіграв Полгородника і відправив шайбу у ворота. Через 2 хвилини "містяни" відзначилися вдруге - Орлов збільшив рахунок. Після другого голу підопічні Савицького трохи зменшили темп, ніж дозволили кілька разів небезпечно кинути білоцерківцям по своїх воротах. Однак «Барси» швидко поплатилися за провал в обороні третьої пропущеної шайбою - Толстушко запалив на табло 3:0.





Не менш ефектно провів «Керменчук» і другий період. До екватора другої 20-хвилинки підопічні Савицького розстрілювали володіння Безхлібного, який замінив Полгородника. Однак "прошити" Андрія «містянам» не вдалося. Кілька разів білоцерківці добре "огризнувся", але Новицький продемонстрував свою реакцію і відбив шайби, які летіли в площину воріт.





У заключному ігровому відрізку "містяни" закинули ще дві шайби, тим самим довівши справу до розгромної перемоги. У воротах білоцерківців відзначилися Орлов і Ворона.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький: - Зазначу хороший рух сьогодні у хлопців. Намагалися строго зіграти, без помарки, і вийшло непогано відіграти в обороні. Єдине що не сподобалося - не пішла гра в більшості, суперник добре відіграв в меншості. А так залишився задоволений грою, хлопці добре попрацювали, всіх з перемогою.





До речі, Дмитро Орлов увійшов у топ-7 кращих шайб за минулий тиждень.





У добірці представлені:

7 місце: Давид Сибілевіч («Крижані Вовки»);

6 місце: Андрій Анкудінов («Крижані Вовки»);

5 місце: Віктор Туркін («Донбас»);

4 місце: Дмитро Орлов («Кременчук»).

3 місце: Олексій Зайцев («Маріуполь»);

2 місце: Сергій Дорофєєв («Крижані Вовки»);

1 місце: Михайло Симчук («Сокіл»).



