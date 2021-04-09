Полтавська облрада перетворилася «на якесь ганебне явище»: скандал з блокуванням трибуни

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 141

Сьогодні, 9 квітня, відбувається засідання Полтавської облради. Після формування порядку денного сесії у залі вибухнув скандал з блокуванням трибуни. Усе почалося з виступу кременчуцької депутатки Юлії Цибульської (фракція «Слуга народу»). Вона вийшла на трибуну та намагалася сказати, що деякі питання були внесені на розгляд ради так швидко, що депутати не встигли подати пропозиції. Говорити їй довелося при вимкненому мікрофоні. (до цього Юлія Цибульська у себе на сторінці у фейсбуку критикувала регламент Полтавської облради та писала, що вимагатиме його змінити).



Голова облради Олександр Біленький заявив, Що «відповідно до регламенту та інших положень» виступати можна лише в обговоренні питань сесії, а просто так вийти на трибуну не вийде.





- Якщо ви хочете зробити хаос в раді — то його не буде, я цього не дозволю, - заявив Олександр Біленький.



Та депутатів слова голови не зупинили. Хаос розпочався. До трибуни підтяглися депутати з Кременчука, зокрема, з фракції «За майбутнє», а також інші . Вимагали дати слова Цибульській.





- Дайте слово депутаті-жінці! - лунало в залі.





Цибульська вимагала гендерної рівності. Депутати кричали і лаялися. Біленький пообіцяв дати слово головам фракцій або делегованим представникам.





- У нас Полтавська обласна рада перетворилася на якесь ганебне явище. Пан Біленький не розуміє ні регламенту, ні здорового глузду. Якщо приходять матеріали в 23.30 — то це ж ненормально! - заявив представник фракції «За майбутнє» Олег Дядик.





Йому опонував Олег Діденко (фракція «Довіра»), заявивши, що всі, хто хотів, міг опрацювати питання.





Депутат облради Дмитро Кравченко (і заступник міського голови Кременчука) теж заявив, що питання про розподіл 58 мільйонів екофонду внесене на розгляд в останній момент, без опрацювання.



Врешті депутати таки почали працювати...