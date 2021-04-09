На Полтавщині чоловік втік із зали суду через вікно

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Поліцейські Полтавщини затримали обвинуваченого, який втік із зали судового засідання, повідомляє пресслужба поліції.





9 квітня на лінію 102 близько 11.35 надійшло повідомлення з Гадяцького районного суду, що після завершення судового засідання та оголошення ухвали щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою, 35-річний обвинувачений вистрибнув із вікна другого поверху і втік.





- До розшуку і затримання втікача негайно залучили весь особовий склад відділення поліції. Невдовзі обвинуваченого виявив та затримав дільничний офіцер поліції. Втікач переховувався в покинутій будівлі неподалік приміщення суду. Наразі його доставили до відділення поліції, де він надає пояснення слідчому, - повідомив начальник відділення №1 Гадяча Петро Токар.





На даний час у Гадяцькому районному суді розглядається кримінальне провадження за фактами вчинених фігурантом злочинів. За клопотанням процесуального прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури суддею Гадяцького районного суду 9 квітня винесено ухвалу про обрання підсудному запобіжного заходу - тримання під вартою.



35-річний житель Гадяцької тергромади обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів:

незаконному збуті наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 ККУ)

грабежі (ч.2 ст.186 ККУ)

крадіжках (ч.2 ст.185 ККУ).

До вчинення цих злочинів, фігурант з 2004 року відбував покарання за крадіжки, грабежі, шахрайства, незаконне зберігання зброї, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, незаконне заволодіння транспортним засобом та порушення правил адміністративного нагляду.