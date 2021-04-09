На Полтавщині чоловік втік із зали суду через вікно

Поліцейські Полтавщини затримали обвинуваченого, який втік із зали судового засідання, повідомляє пресслужба поліції.
9 квітня на лінію 102 близько 11.35 надійшло повідомлення з Гадяцького районного суду, що після завершення судового засідання та оголошення ухвали щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою, 35-річний обвинувачений вистрибнув із вікна другого поверху і втік.
На даний час у Гадяцькому районному суді розглядається кримінальне провадження за фактами вчинених фігурантом злочинів. За клопотанням процесуального прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури суддею Гадяцького районного суду 9 квітня винесено ухвалу про обрання підсудному запобіжного заходу - тримання під вартою.
35-річний житель Гадяцької тергромади обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів:
До вчинення цих злочинів, фігурант з 2004 року відбував покарання за крадіжки, грабежі, шахрайства, незаконне зберігання зброї, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, незаконне заволодіння транспортним засобом та порушення правил адміністративного нагляду.