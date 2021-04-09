Кременчук, Споживач, Полтавщина

1700 грн за свіжий березовий сік – Держекоінспекція радить відмовитись від делікатесу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 903 Коментарів: 2

 

Де не варто добувати сік та що світить порушникам

Сезон збору березового соку в розпалі, і багато хто планує скуштувати смачного та корисного напою вже найближчими вихідними. Але варто пам’ятати, що за збирання деревних соків без спеціального дозволу державою передбачені чималі штрафи – адже такі дії можуть спричинити загибель дерева.


В межах населеного пункту – у парках, скверах та зелених зонах - такі дії є порушенням, за яке передбачені штрафи від 340 до 1700 грн згідно ст. 152 КУпАП.


Право заготівлі березового соку в лісах за межами населених пунктів в Україні мають тільки державні та комунальні лісогосподарські підприємства а також особи, які отримали дозвіл – так званий «лісовий квиток». Без нього порушнику загрожує штраф у 3 рази вищий, ніж в населеному пункті (ст. 70 КУпАП).


Суворо заборонено видобувати сік в об’єктах природно-заповідного фонду (ст. 91 КУпАП).


Збирати сік з берез дозволяється лише на власних присадибних ділянках та особистих господарствах. Але все одно робити це треба правильно:

  • не можна брати сік з молодої рослини;
  • сік варто брати лише якщо товщина стовбуру дерева від 30 до 50 см;
  • отвір треба робити знизу вверх;
  • після закінчення збору соку обов’язково закрийте отвір.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: береза
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Коментарі: 2

231
LYuSIYa:
Сьогодні, 16:38

А "валєжнік" збирати можна?


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50
Gav-gav:
Сьогодні, 16:43

А чи не може спричинити загибель беріз у лісопарку на третьому занасипі регулярна їх вирубка невідомими особами?


7 0
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