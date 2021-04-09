1700 грн за свіжий березовий сік – Держекоінспекція радить відмовитись від делікатесу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 903 Коментарів: 2

Де не варто добувати сік та що світить порушникам

Сезон збору березового соку в розпалі, і багато хто планує скуштувати смачного та корисного напою вже найближчими вихідними. Але варто пам’ятати, що за збирання деревних соків без спеціального дозволу державою передбачені чималі штрафи – адже такі дії можуть спричинити загибель дерева.





В межах населеного пункту – у парках, скверах та зелених зонах - такі дії є порушенням, за яке передбачені штрафи від 340 до 1700 грн згідно ст. 152 КУпАП.





Право заготівлі березового соку в лісах за межами населених пунктів в Україні мають тільки державні та комунальні лісогосподарські підприємства а також особи, які отримали дозвіл – так званий «лісовий квиток». Без нього порушнику загрожує штраф у 3 рази вищий, ніж в населеному пункті (ст. 70 КУпАП).





Суворо заборонено видобувати сік в об’єктах природно-заповідного фонду (ст. 91 КУпАП).





Збирати сік з берез дозволяється лише на власних присадибних ділянках та особистих господарствах. Але все одно робити це треба правильно: