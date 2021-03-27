Кременчук, Здоров'я

Кременчуцький пологовий отримав партію вакцини БЦЖ

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 140

 

До цього кілька місяців новонароджених виписували з пологових будинків без щеплення від туберкульозу

26 березня Кременчук отримав партію вакцини БЦЖ. Про це Кременчуцький перинатальний центр сповістив у Facebook.


Заклад отримав 1000 доз вакцини виробництва Serum Institute of India.


Відсьогодні, 27 березня, там почали щеплювати новонароджених.


До цього кілька місяців новонароджених виписували з пологових будинків без щеплення від туберкульозу. Дані про малюків, які не отримали щеплення у перинатальному центрі, передавали у дитячі поліклініки. Тепер батьків мають повідомити про наявність вакцини і викликати дітей на вакцинацію.



*Дозу БЦЖ вводять на 3–5 день життя малюка. Для немовлят захист від туберкульозу дуже важливий: у маленьких дітей захворювання протікає у вигляді генералізованої форми – з ураженням печінки, нирок, кісток та високим ризиком туберкульозного менінгіту.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вакцина вакцинація щепленння туберкульоз перинатальний центр
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