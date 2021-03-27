У Кременчуці нацгвардійців нагородили за сумлінну службу

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З нагоди 7-ї річниці з дня створення Національної гвардії України кременчуцьких нацгвардійців зі святом привітали заступник начальника Кременчуцького районного управління поліції Віктор Самойленко, керівник льотного коледжу ХНУВС МВС України Руслан Яковлєв, представники міської влади, колишні керівники військової частини та депутати. Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Полтавській області.





Правоохоронці подякували військовослужбовцям військової частини 3059 за співпрацю, зразкове виконанням службових обов’язків, вагомий вклад у справу захисту незалежності і цілісності нашої країни та забезпечення публічного порядку та безпеки у Кременчуці.





- Правами начальника ГУНП в Полтавській області та начальника Кременчкцького РУП під час урочистих заходів заохотили грамотами та подяками військових та командування військової частини, – йдеться у повідомленні.