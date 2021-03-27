За добу троє кременчужан захворіло на коронавірус, двоє померло

Сьогодні, 19:55 Переглядів: 450

Зараз в інфекційних шпиталях лікуються 99 пацієнтів

Сьогодні, 27 березня, в Кременчуці зареєстрували три нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 50-річна жінка та два чоловіка 73 та 79 років. Із них один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні, а двоє - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 99 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



На жаль, два пацієнти померли.



Всього зареєстровано 6 585 випадків: одужало 5 828, померло 174.