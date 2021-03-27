Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу троє кременчужан захворіло на коронавірус, двоє померло

Сьогодні, 19:55 Переглядів: 450

 

Зараз в інфекційних шпиталях лікуються 99 пацієнтів

Сьогодні, 27 березня, в Кременчуці зареєстрували три нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 50-річна жінка та два чоловіка 73 та 79 років. Із них один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні, а двоє - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікуються 99 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


На жаль, два пацієнти померли.


Всього зареєстровано 6 585 випадків: одужало 5 828, померло 174.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх