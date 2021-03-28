Кременчук

Кременчужани закликають зберегти квіти, які занесені до Червоної книги

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 374

 

Проліски страждають від куп сміття та рук людей 

Кременчужани бють на сполох й прохають зберегти червонокнижні проліски. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила активістка Марина Орлова. 


- На фото - пролеска двулистная - Краснокнижное растение. У нас люди как делают? Не по-человечески. Начинают выкапывать саженцы, хотя в Украине «за незаконный сбор, сбыт и покупку первоцветов, занесенных в Красную книгу, статьей 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 1700 до 3655 гривен грн с конфискацией растения». Спасибо, гугл. Посмотрим, получится ли сказать спасибо нашей полиции, если я кого-то застукаю, - поділилася кременчужанка. 
Також окремо підняли кременчуани й тему свалок на Деївській горі поруч з такою весняною красою. 
- Возле этой прекрасной опушки - Деевская свалка - и это отдельная тема, мусор уже начали выбрасывать на входе в лес дальше «законной» свалки! Мы - волонтёры, убираем разные территории... Но мы не можем делать это постоянно из-за невежества и безнравственности других людей, - додала Марина Орлова. 
 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Марина Орлова
Теги: Червона книга Красная книга
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