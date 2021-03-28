Кременчужани закликають зберегти квіти, які занесені до Червоної книги

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 374

Кременчужани бють на сполох й прохають зберегти червонокнижні проліски. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила активістка Марина Орлова.





- На фото - пролеска двулистная - Краснокнижное растение. У нас люди как делают? Не по-человечески. Начинают выкапывать саженцы, хотя в Украине «за незаконный сбор, сбыт и покупку первоцветов, занесенных в Красную книгу, статьей 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 1700 до 3655 гривен грн с конфискацией растения». Спасибо, гугл. Посмотрим, получится ли сказать спасибо нашей полиции, если я кого-то застукаю, - поділилася кременчужанка.

Також окремо підняли кременчуани й тему свалок на Деївській горі поруч з такою весняною красою.