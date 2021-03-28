Час минає, а заборгованість по соцвиплатам залишається: відповідь виконкому

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 632

Не так давно «ТелеграфЪ» писав про наявність заборгованості по допомозі на догляд за особами, що мають інвалідність. Минув тиждень, і ми вирішили запитати, чи є прогрес у цій справі.





Департамент соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 26 березня відповів, що компенсація виплачується за рахунок коштів місцевого бюджету і заборгованість по виплатам за 2021 рік залишилася. Причиною називають недостатність кошторисних призначень на відповідні цілі.





Також у департаменті зазначили, що погашення заборгованості відбувається в межах помісячних планів асигнувань.





Пан Юрій, який доглядає за жінкою з інвалідністю І групи, жодних коштів від міста досі не отримав.