Кременчук, Споживач

Час минає, а заборгованість по соцвиплатам залишається: відповідь виконкому

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 632

Причиною називають недостатність кошторисних призначень на відповідні цілі

Не так давно «ТелеграфЪ» писав про наявність заборгованості по допомозі на догляд за особами, що мають інвалідність. Минув тиждень, і ми вирішили запитати, чи є прогрес у цій справі.


Департамент соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 26 березня відповів, що компенсація виплачується за рахунок коштів місцевого бюджету і заборгованість по виплатам за 2021 рік залишилася. Причиною називають недостатність кошторисних призначень на відповідні цілі.


Також у департаменті зазначили, що погашення заборгованості відбувається в межах помісячних планів асигнувань.


Пан Юрій, який доглядає за жінкою з інвалідністю І групи, жодних коштів від міста досі не отримав.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: соцвиплати
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