У Кременчуці виплати по догляду за особами з інвалідністю затримують вже на 3 місяці

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 607 Коментарів: 3

Причиною називають брак коштів у міському бюджеті через останні зміни у законодавстві стосовно соціальних виплат

Днями у редакцію «ТелеграфЪ» звернувся Юрій, жінка якого має інвалідність І групи та потребує цілодобового догляду. Чоловік розповів, що дружина тяжко хворіє, перенесла чотири інсульти, чисельні операції та має проблеми за наднирниками. Єдиним джерелом доходу родини є саме соціальна допомога, адже Юрій просто фізично не має можливості працювати.





Проте, вже 3 місяці чоловік не отримує жодних виплат.





Чоловік подав заяву на надання матеріальної допомоги з міського бюджету. Заява розглядалася майже 5 місяців, врешті-решт була прийнята, але Юрію повідомили, що у березні коштів на це не передбачено.





Чоловік вирішив записатись на прийом до мера, аби з’ясувати причину таких затримок. У Службі допомоги мера кременчужанам його перенаправили до управління по роботі зі зверненнями громадян, а там повідомили, що пан Малецький та його заступники припинили прийом громадян у зв’язку з карантином.





«ТелеграфЪ» спробував з’ясувати причини затримок соціальних виплат у місті.





Директор департаменту соціального захисту Марина Доценко відповіла телефоном, що питання стосовно затримок по виплатам слід задавати не їй, а представникам фонду соціального страхування.





У фонді ж зазначили, що не уповноважені надавати подібну інформацію.





Начальник міського фінансового управління Кременчука Тетяна Тетьоркіна підтвердила, що в місті існують певні заборгованості. Пов’язано це з тим, що у законодавство з питань соціальних виплат Верховна Рада внесла зміни вже після прийняття міського бюджету, тож утворився дефіцит коштів. Питання подали на розгляд і намагатимуться вирішити якомога швидше.





Випадок пана Юрія не поодинокий, тож «ТелеграфЪ» слідкуватиме за розвитком подій.