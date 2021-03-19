Очевидці ДТП зможуть отримати грошову винагороду: законопроект у розробці

Сьогодні, 07:51 Переглядів: 722 Коментарів: 2

10% від суми штрафу отримає водій, що повідомив про порушення

МВС України активно працює над новим законопроектом, що передбачатиме виплату грошової компенсації свідкам порушень ПДР за умови надання доказів інциденту.





Про таке розказав на пресконференції 18 березня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.





Ідея полягає в тому, що смартфон буде використовуватись як регістратор: після установки спеціального додатку людина матиме можливість миттєво надіслати в поліцію останні 30 секунд з запису відеокамери.





Таким чином з’явиться можливість оперативно повідомити про будь-яке порушення ПДР патрульним. На підставі наданих матеріалів поліція складатиме адмінпротокол на порушника, а 10% від суми штрафу отримає водій, що повідомив про порушення.





Законопроект планують представити у повному обсязі в травні 2021 року.