Стало відомо скільки призовників з Полтавщини відправлять до лав ЗСУ

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Сьогодні, 18 березня, у Полтавській обласній державній адміністрації відбулось засідання обласної призовної комісії, під час якого обговорили питання організації проведення у 2021 році весняного призову громадян на строкову військову службу. Як повідомив військовий комісар Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дмитро Губський, цьогоріч весняному призову підлягають 778 юнаків.





- Розподіл призовників є наступним: у ЗСУ заплановано відправити 370 юнаків, Нацгвардію – 245, прикордонну службу – 135, та державну службу спеціального транспорту – 28. На 1 квітня до Полтавського ОТЦК та СП повинно прибути 100% призовників. На 6 квітня заплановане відправлення. Але станом на сьогодні не всі територіальні центри комплектування виконали план з оповіщення призовників та їх прибуття. Найгірша ситуація у Карлівці. Там призову підлягає 25 юнаків, прибули до призовної комісії троє. У Котельві з 16 призовників – троє, – повідомив Дмитро Губський.