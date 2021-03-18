Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуці виявили 45 хворих на коронавірус

Сьогодні, 22:32 Переглядів: 312

 

Одужало за цей час лише троє

Сьогодні, 18 березня, в Кременчуці зареєстрували 45 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 29 жінок віком від 19 до 83 років, 16 чоловіків віком від 18 до 71 років. Із них 39 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 84 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало три пацієнти.


Всього зареєстровано 6 268 випадків: одужало 5 699, померло 169.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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