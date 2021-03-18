«Кременчук» розгромив «Сокіл» і фінішував на другому місці

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Сьогодні, 18 березня, відбувся завершальний поєдинок перенесеного 15 туру УХЛ Паріматч, в якому «Сокіл» прийняв «Кременчук».





«Сокіл» - «Кременчук» 1:8 (0:1, 0:4, 1:3)

Шайби: 0:1 Тютченко, більш., 2:47; 0:2 Орлов (Созонов), 22:02; 0:3 Орлов (Гриценко, Денискін), 27:38; 0:4 Хрішпенц (Коробов, Денискін), 35:08; 0:5 Кисельов (Ворона, Тютченко), 39:20; 0:6 Денискін (Толстушко, Савченко), 43:49; 0:7 Орлов (Алексюк, Хрішпенц, більш.), 49:26; 1:7 Рубан (Міхнов, Кузьменко), 53:42; 1:8 Денискін (Дубінін, Григорян), 57:40.

Сокіл: Дубровський (Кубрицький); Лисенко - Бєлінський, Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Панченко - Андрейків; Німенко (А) - Смирнов - Малєтін, Рубан - Кузьменко - Міхнов (А), Морозов (К) - Курбатов - Павленко, Коржилецький - Симчук - Ступак.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хрішпенц - Алексюк, Александров - Толстушко, Пукс - Варава; Коробов - Дубінін - Денискін, Кисельов - Ворона - Тютченко, Созонов - Смирнов - Орлов, Савченко - Гриценко - Савицький.





Довго на закинуту шайбу уболівальникам чекати не довелося, вже на другій хвилині Тютченко реалізував більшість і вивів кременчужан вперед. Після пропущеного гола "пернаті" побігли відіграватися, але кидки по воротам не йшли - то в захисника шайба потрапить, то ігровий снаряд парирує Новицький.





Другий період кияни провалили повністю, пропустивши чотири шайби і упустивши шанс на перемогу в цьому матчі. Заключна 20-хвилинка також пройшла під диктовку гостей. Хокеїсти з Кременчука в третьому періоді закинули ще три шайби. У «Сокола» єдину шайбу закинув кращий їх бомбардир - Рубан.