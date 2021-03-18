У Кременчуці затримали 37-річного серійного грабіжника

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У Кременчуці затримали 37-річного серійного грабіжника, повідомляє пресслужба поліції.





Зловмисник грабував місцевих чоловіків. Один із останніх разів був 8 березня, коли він побив 58-річного кременчужанина і відібрав у нього мобільний і особисті речі.





- Останнім часом до нас почала надходити інформація від громадян, що їх пограбував невідомий чоловік. На встановлення та затримання правопорушника одразу був орієнтований весь особовий склад райуправління. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, нам вдалося вирахувати та затримати грабіжника, - повідомив начальник Кременчуцького райуправління поліції Іван Жук. - Ним виявився місцевий 37-річний раніше судимий чоловік. Також встановлено, що фігурант вже перебуває під слідством за скоєння ряду інших кримінальних правопорушень. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, слідчим вилучені речові докази, які підтверджують його причетність до грабежів.





Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.





Слідчі та оперативники перевіряють інформацію щодо причетності підозрюваного щонайменше до 5 аналогічних злочинів. Триває слідство. У разі доведення судом вини чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.