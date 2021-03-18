Де у Кременчуці не буде світла 19 березня

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
Кременчуцька філія «Полтаваобленерго» повідомила адреси, за якими очікуються планові відключення електроенергії, пов’язані з поточними та капітальними ремонтними роботами на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
До перебоїв у електропостачанні 19 березня з 8.00 до 17.00 слід готуватися кременчужанам, що проживають за наступними адресами:
- вул. Франка, 23-52
- вул. Перекопська, 32-63
- вул. Центральна
- вул. Підгірна
- туп. Перекопський
- вул. Володимира Вернадського
- вул. Чернишевського
- вул. Рилєєва
- вул. Портова
- вул. Декабристів
- вул. Лейтенанта Дніпрова
- вул. Манагарова
- вул. Східна
- пров. Декабристів
- пров. Рилєєва
- пров. Чернишевського
- вул. Республіканська
- вул. Революціонерів
- вул. Франка
- пров. Приходька
- пров. Революціонерів
- вул. Чкалова
- вул. Кагамлицька
- пров. Вишневий
- пров. Кузьми Дерев'янка
- пров. Медовий
- вул. Богдана Хмельницького
- вул. Затонна
- вул. Недогарська
- пров. Річний
- пров. Затонний
- пров. Набережний
- пров. Водний
- пр. Річний.