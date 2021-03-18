Кременчук

Де у Кременчуці не буде світла 19 березня

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 053

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Кременчуцька філія «Полтаваобленерго» повідомила адреси, за якими очікуються планові відключення електроенергії, пов’язані з поточними та капітальними ремонтними роботами на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.


До перебоїв у електропостачанні 19 березня з 8.00 до 17.00 слід готуватися кременчужанам, що проживають за наступними адресами:

  • вул. Франка, 23-52
  • вул. Перекопська, 32-63
  • вул. Центральна
  • вул. Підгірна
  • туп. Перекопський
  • вул. Володимира Вернадського
  • вул. Чернишевського
  • вул. Рилєєва
  • вул. Портова
  • вул. Декабристів
  • вул. Лейтенанта Дніпрова
  • вул. Манагарова
  • вул. Східна
  • пров. Декабристів
  • пров. Рилєєва
  • пров. Чернишевського
  • вул. Республіканська
  • вул. Революціонерів
  • вул. Франка
  • пров. Приходька
  • пров. Революціонерів
  • вул. Чкалова
  • вул. Кагамлицька
  • пров. Вишневий
  • пров. Кузьми Дерев'янка
  • пров. Медовий
  • вул. Богдана Хмельницького
  • вул. Затонна
  • вул. Недогарська
  • пров. Річний
  • пров. Затонний
  • пров. Набережний
  • пров. Водний
  • пр. Річний.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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