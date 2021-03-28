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Кременчужанина, який поранив ножем знайомого в малосімейці, взяли під варту

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 366

Наступні 60 днів він проведе у ізоляторі тимчасового тримання

Кременчужанина, який поранив ножем знайомого в малосімейці, взяли під варту. Про це повідомляє пресслужба Автозаводського районного суду. 


Нагадаємо, що це сталося 23 березня на Гвардійській. Двоє знайомих разом випивали, коли між ними стався конфлікт. Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані. 


Суд відправив нападника під варту на 60 діб без права внесення застави. 


За замах на вбивство затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: суд рішення суду вбивство
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