Кременчужанина, який поранив ножем знайомого в малосімейці, взяли під варту

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 366

Наступні 60 днів він проведе у ізоляторі тимчасового тримання

Кременчужанина, який поранив ножем знайомого в малосімейці, взяли під варту. Про це повідомляє пресслужба Автозаводського районного суду.





Нагадаємо, що це сталося 23 березня на Гвардійській. Двоє знайомих разом випивали, коли між ними стався конфлікт. Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані.





Суд відправив нападника під варту на 60 діб без права внесення застави.





За замах на вбивство затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.