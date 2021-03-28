Культура, Украина, Мир, Полтавщина

До архіву Полтавщини передали 300-річні документи

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Серед документів – гетьманські універсали та укази царів

До архіву Полтавщини 24 березня передали документи, що датуються 1718-1729 роками. Документи за власні кошти придбав голова громадської спілки «Українська культурна спадщина» Олексій Новіков.


Це вже не перший шляхетний вчинок Олексія Новікова. Минулого року він передав до науково-довідкового фонду державного архіву комплект оцифрованих газет Гадяцького земства «Рідний край» (1917-1918), копії «Гадяцької газети» (1941-1943), які вже стали загальнодоступними для користувачів.


Зазначається, що серед паперів є укази гетьманів, книги, куди вписували привілеї міста, царські укази, розпорядчі акти вищих ієрархів української церкви.


Після реставрації документи можна буде переглянути у читальному залі архіву.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Державний архів Полтавської області
Теги: архів
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