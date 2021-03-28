Летим на «Марс»: город золотоискателей и «морских коров»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 435

Кременчужанка Ирина месяц самостоятельно путешествовала по Египту. Во время тревела заглянула на новый морской курорт, Марса-Алам, который сейчас раскручивают турагенты. Зачем туда ехать и кому на «Марсе» интереснее, чем в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде.





– Марса-Алам – это относительно молодой курорт, который сейчас только начинают у нас продавать. В прошлом году туда запустили прямые чартеры из Украины. По большей части, отдыхают европейцы. Цены на курорте подороже, чем в среднем в Шарме или Хургаде, но и сервис получше, – говорит Ирина. – Но мне хотелось туда попасть ради «морских коров», дюгоней: они живут только в Марса-Аламе.





Манговые деревья в национальном парке. Они растут возле моря, в соленой воде. Волшебное зрелище, особенно на фоне бушующих рядом волн. В глубине парка есть каньон, где живут верблюды: это их природное обиталище. Попасть можно только на внедорожнике





Кременчужанка говорит, что все, что читала в туристических описаниях курорта, вообще мало соответствует действительности.





– Так как у меня бомж-тревел с рюкзаком, я не селилась в отелях all inclusive и было больше времени полазить по окрестностям. Я уже находилась в Египте и приехала автобусом в сам городок. Поначалу был шок, мама где я. Мое родное Песчаное больше, чем этот посёлок на три улицы и пять кафешек.





Оказалось, что сами отели раскиданы на береговой линии, которая протянулась более чем на сотни километров. А в самом городке живут работники так называемой Gold mine: разработка золотых рудников. Это как Ferrexpo для Комсомольска. В здешних пустынях нашли залежи золота и ведут их разработку. Сам город появился благодаря золоту: до появления компании побережье было пустынным, хотя и сейчас оно безлюдно - разбросанные друг от друга на расстоянии отели и военные вышки. Но теперь около трех тысяч «золотоискателей» живут в Марса-Аламе. А именно туристической сферы в самом городке немного.









Местная автобусная станция, откуда отправляются локальные автобусы в ближайшие города





– Чем заняться в городе?





– Марса-Алам – место для дайверов и любителей снорклинга. Только тут можно встретиться с морской коровой. Есть экскурсии, дающие возможность поплавать с дельфинами. Здесь нетронутый риф, не испорченный толпой туристов и моторных лодок. Не такие убитые рифы, как в отелях Шарма или Хургады. Береговая линия просто огромная. Это курорт будущего, потому что когда он обрастет инфраструктурой, все изменится. Море разнообразнее, вариантов экскурсий больше. Но в самом городке делать откровенно нечего. Поэтому важно выбирать нормальный отель, если летите сюда: вариантов досуга особо больше не будет. Туристов в городе не было вообще: я была единственным шевелящимся телом на улице, которое не «made in Egypt». С английским совсем беда, русского вообще никто не знает. Снимала жилье через букинг и стоило оно недешево: минимум 20 долларов в сутки. Для сравнения, Луксор, Асуан, Каир – можно найти что-то чистое и приличное за $10-13.





Местные сувениры – всевозможные черепашки с надписью Марса-Алам, ведь черепаха – символ курорта. Их здесь множество.

А еще здесь продают люстры из ракушек.



Безлюдный берег Красного моря



– Расстояния на побережье просто огромные, поэтому без авто там никак. Но мой транспорт был «пешкарус», так что приходилось изворачиваться. Например, от Марса-Алама до знаменитого пляжа Абу-Дабаб, где водятся морские коровы – около 50 км. Это 500 грн в два конца плюс 300 грн вход. Единственным вариантом добраться подешевле были локальные маленькие автобусы, которые хоть и редко, но ездили в другой город, Кусейр. Дорога около 100 грн в один конец. Стоит оставить всякую надежду поймать попутку: на дорогах нет машин. Не ездит ничего кроме фур и авто работников »золотокопальни». Но они не имеют права брать к себе в авто попутчиков: такие правила ввели в их компании в связи с коронавирусом. Можно стоять на трассе полчаса и за это время мимо проедет пара авто. Это в лучшем случае.





Морской бассейн: этот пляж не так давно открыли и стали предлагать туристам. Находится в 8 км от Марса-Алама, добираться только на своем авто или такси





«Плавали с морской коровой тет-а-тет»



Кременчужанка говорит, что ей повезло: местные посоветовали пляж в 10 км, где обитают морские коровы: такси в два конца обошлось около 180 грн.





– Гарантий с ней встретиться не дает никто. Некоторые туристы две недели «охотятся» и никак не встретят. И я долго переживала, что буду единственной коровой на побережье. Но мне повезло. Пляж оказался вообще безлюдным. Когда я приехала, было пару местных, но они быстро испарились. Взбираешься на холм, а в обозрении никого. Только коралловый риф, пустыня и морская корова, которая всплывает на поверхность. Мы встретились с ней в воде: я с холма увидела, что она всплыла, и быстро с маской и трубкой влетела в воду. Кто плохо плавает, с «коровами» не повстречается: надо прилично проплыть до того места, где живет ее еда: трава на дне. «Морская корова» здоровее, чем я. И не боится компании: я подплыла близко, и мы вместе плавали около 15 минут на расстоянии вытянутой руки. Потом она ушла вниз за травой. И снова всплыла. Рядом с ней трапезничала черепаха.





Национальный парк где-то близко к границе с Суданом. Тут тоже живут морские коровки. Фото из интернета





Чем заняться кроме «охоты» на дюгоней





Из развлечений:

можно было съездить на границу с Суданом. Автобус ходит три раза в день, в дороге около четырех часов. Но мне немножко не хватило времени, чтобы туда добраться. Говорят, что там кроме красивого моря еще полно верблюдов, но не как «живая природа», а как «живой товар». Я их и в Марса-Аламе видела: прицепы, из которых торчат верблюжьи головы.

съездить в Хургаду. Находится в четырех часах езды от Марса-Алама.

Съездить в Асуан. Дорога не фонтан, займет около пяти часов.

Поплавать с дельфинами.





Даже в забитых далеких посёлках установлены солнечные батареи





Особый сервис на местном пляже: чтобы авто не застряло в песках, его на стоянку отгоняет 10-летний мальчик, потому что он знает все «кочки»

Порто Галеб: единственное место досуга, куда можно выбраться на прогулку. Это сеть отелей с красивым променадом, своим портом, искусственными озёрами. От Марса-Алама на расстоянии 50 км, но близко к аэропорту.





Это только так кажется, что ты одинок в этом затерянном мире. Если взобраться на холм, обязательно увидишь военную вышку или другой милитари объект. Все побережье под контролем: граница недалеко





Стоимость путевки на курорт по системе «все включено» на неделю - от 20 тыс.грн на двоих