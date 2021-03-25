Автором 5000 шайби в історії УХЛ став хокеїст «Кременчука» Дмитро Орлов

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 393

18 березня в заключному матчі регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч між «Соколом» та «Кременчук», де підопічні Олександра Савицького перемогли 8:1, була закинута 5000-на шайба в історії УХЛ. За інформацією пресслужби УХЛ, автором ювілейного голу на 22-й хвилині матчу став форвард «містян» Дмитро Орлов. У тому поєдинку нападник кременчужан відзначився хет-триком.













Нагадаємо, що перша шайба в історії УХЛ була закинута 9 вересня 2016 року у 5-й хвилині матчу «Донбасу» і «Дженералз», історичним досягненням відзначився форвард донеччан Сергій Бабинець.





Цікаво, що 1000-ну шайбу п’ятого сезону УХЛ Паріматч закинув форвард кременчужан Тимур Гриценко, яка стала для нього 100-тою в чемпіонатах України.



