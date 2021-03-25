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У школах дозволили застосовувати кейтерінг: рішення Кабміну

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 506 Коментарів: 1

Заборонено використовувати снеки, м’ясні та рибні продукти промислового виготовлення, каву, солодку газировку

У середу, 24 березня, Кабінет міністрів України ухвалив нові норми харчування в навчальних і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Зокрема, дозволяється використання кейтерінгу як найефективнішої моделі організації харчування.


Згідно документу, керівники та засновники закладу зможуть самостійно обирати, як саме організувати процес харчування – аби тільки він відбувався з дотриманням усіх вимог до безпечності харчових продуктів.


За основу взяті рекомендацій ВООЗ стосовно принципів здорового харчування з урахуванням потреб малечі – зокрема, прийняті обмеження щодо продуктів, які містять сіль, цукор та жири.


Заборонено використовувати снеки, м’ясні та рибні продукти промислового виготовлення, каву, солодку газировку.


Вказано й продукти, присутність яких у щоденному раціоні обов’язкова: злаки, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.


Також учбовий заклад зобов’язаний організовувати спеціальне харчування для дітей, які мають до цього медичні показання.


*Кейтерінг (англ. catering від cater — «постачати провізію») — галузь громадського харчування, пов'язана з наданням послуг на віддалених точках, що включає всі підприємства і служби, що надають підрядні послуги з організації харчування.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: харчування школа
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Коментарі: 1

67
Bombey:
Сьогодні, 09:00

если бы это еще и доступно по цене было, то совсем хорошо


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