Підприємці у «червоній зоні» отримають грошові компенсації

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 345 Коментарів: 1

Виплати здійснюватимуться так само, як і під час зимового карантину

У зв’язку з розповсюдженням COVID-19 усе більше областей України потрапляє у так звану «червону зону», в якій діють суворі обмеження. Держава готова компенсувати ФОПам та працівникам підприємств, які страждають в наслідок таких обмежень, по 8000 грн.





Виплати здійснюватимуться так само, як і під час зимового карантину.





Але швидше за все, підприємці отримають ще й доплати з місцевих бюджетів, розмір яких буде встановлено органами місцевого самоврядування.





«Ми також очікуємо, що крім державної підтримки, органи місцевого самоврядування запровадять для цих людей додаткові виплати. Це буде правильно і відповідально», - прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.





Наразі, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект за ініціативою президента Володимира Зеленського «про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».