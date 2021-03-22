Понад 100 мільйонів гривень аліментів стягнули у 2021 на користь дітей

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 432

Усталені новели чинного законодавства не тільки захищають економічні права малечі, а й мотивують батьків бути відповідальними

Кожна сума стягнутих аліментів формує загальний результат, що свідчить про дієвість важелів впливу, які застосовують державні виконавці до злісних неплатників.





Одним з таких примусових заходів фахівців юстиції є занесення інформації про несумлінних батьків до Єдиного реєстру боржників . У публічний перелік потрапляють особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці.





За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун, нерідко, щоб уникнути саме членства в Єдиному реєстрі боржників, батьки починають згадувати про свої обов’язки та гасити несплачені кошти. Варто зазначити, що з початку 2021 року державні виконавці забезпечили стягнення понад 100 мільйонів гривень аліментів. У тому числі державні виконавці Полтавщини стягнули 43,1 мільйона гривень аліментів, на Сумщині – 32,8 мільйона гривень та на Чернігівщині діти отримали 24,9 мільйона гривень заборгованих коштів.





Відтак, вже усталені новели чинного законодавства не тільки захищають економічні права малечі, а й мотивують батьків бути відповідальними.