Кременчуцький пенсіонер втратив гроші, намагаючись заробити на біржовому фонді

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 876 Коментарів: 2

Кременчуцький пенсіонер втратив гроші, намагаючись заробити на біржовому фонді. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, 65-річний чоловік звернувся 20 березня.





Постраждалий розповів, що 20 лютого невідомий запропонував йому підзаробити в інтернеті на біржовому фонді. Той погодився та перерахував гроші за створення сайту та навчання. Окрім того, гроші зникли і з банківської картки чоловіка. Суму збитку встановлюють.





За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.