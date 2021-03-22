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Кременчуцький пенсіонер втратив гроші, намагаючись заробити на біржовому фонді

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 876 Коментарів: 2

Чоловік натрапив на шахраїв

Кременчуцький пенсіонер втратив гроші, намагаючись заробити на біржовому фонді. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, 65-річний чоловік звернувся 20 березня. 


Постраждалий розповів, що 20 лютого невідомий запропонував йому підзаробити в інтернеті на біржовому фонді. Той погодився та перерахував гроші за створення сайту та навчання. Окрім того, гроші зникли і з банківської картки чоловіка. Суму збитку встановлюють. 


За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство
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Коментарі: 2

67
GAndy:
Сьогодні, 11:29

Жаль дедулю, но страсть к шаре имеет именно такие последствия.


8 0
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1
Гуру:
Сьогодні, 13:29

сказочный идиот!


1 0

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