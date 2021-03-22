У Полтаві можуть вдруге посилити карантин — губернатор Синєгубов

Цього тижня регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збиратиметься, щоб вирішити питання про посилення карантину. Про це заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на апаратній нараді сьогодні, 22 березня.
Він говорить про посилення карантину для Полтавської громади (місто Полтава та села, які входять до громади). За даними, які пролунали на нараді, зараз кількість нових хворих в області доходить до 500 на день, тоді як після посиленого карантину у січні було 100-200 чоловік. І найбільша кількість хворих — у Полтаві. Зокрема, 19 березня було 543 нових хворих і 14 летальних випадків.
Нагадаємо, у п'ятницю в Полтаві вже посилили карантинні обмеження, учні 5-11 класів навчаються дистанційно.