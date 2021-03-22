Кременчужан попереджають про ухилення від призову на строкову військову службу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 219

Більшість призовників та їхніх батьків вважають повістку без підпису недійсною, а явку по ній — необов’язковою. Юристи, які хочуть сподобатися клієнту, підтримують таку думку і говорять, що «якщо ухилятися від призову в армію до 27 років — нічого не буде».Однак, на жаль, подібні точки зору не враховують сучасну практику, яка міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького ОМТЦК та СП.

При уважному вивченні ЄДРСР можна знайти десятки обвинувальних вироків за статтею 335 Кримінального кодексу щодо призовників, які ухилялися від строкової військової служби, але не розписувалися в повістці. Більш того, мало хто знає, що профільний Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» взагалі не містить термін «повістка», а замість нього використовується більш широке поняття «виклик».





Дійсно, з аналізу судового реєстру можна зробити висновок, що в процесі притягнення до кримінальної відповідальності ухильника від армії правоохоронні органи (поліція, прокуратура) і суди можуть аргументувати звинувачення в ухиленні, крім іншого, і обов’язком усіх громадян призовного віку самостійно прийти у військкомат без повістки в 10-денний термін з моменту початку призовної кампанії.





Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у повістці. При цьому в Законі зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, громадянам призовного віку дається 10 днів на добровільну явку у військовий комісаріат.





Поважними причинами неявки до військкомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації:

стихійне лихо,

важка хвороба призовника,

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини.

Будь-які інші причини не є достатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.





Кременчуцький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки нагадує: Захист Батьківщини – це Конституційний обов’язок! стаття 65 Конституції України.





Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в ООС не залучаються!!!