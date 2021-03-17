У Кременчуці можна записатися на вакцинацію від COVID-19 через департамент охорони здоров'я або сімейного лікаря

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 298 Коментарів: 1

Кременчужани зможуть стати у чергу на вакцинацію від COVID-19 не лише через портал/застосунок «Дія» або гарячу лінію МОЗ, а й через спеціальну форму департаменту охорони здоров'я Кременчука або зателефонувавши своєму сімейному лікарю.





При наявності вільної дози, яка з'явилася внаслідок наявності протипоказів або відмови від вакцинації запланованого контингенту, вам зателефонують з тимчасового пункту щеплення та повідомлять про час і місце вакцинації, – сповіщає мерія Кременчука.





На сайті мерії йдеться, що станом на 15 березня до листа очікування вакцинації від коронавірусу у сімейних лікарів записалось 356 осіб.





В першу чергу на імунізацію з листа очікування будуть запрошуватися ті категорії населення, які віднесенні до другого-четвертого етапів вакцинації, а також учасники антитерористичної операції; працівники органів державної влади та місцевого самоврядування; лідери і представники релігійних організацій; журналісти, спортсмени, діячі сфери культури.





Всі інші бажаючі отримати безкоштовне щеплення від COVID-19, які запишуться на вакцинацію, будуть запрошені відповідно до затверджених етапів вакцинації в Україні.





Одна зі співробітниць «Кременчуцького Телеграфу» заповнила форму на сайті департаменту вчора зранку, у той же день їй перетелефонували та поінформували, що її завка прийнята. А щеплення вона отримає або на відповідному етапі імунізації, до якого належить, або раніше – якщо залишаться невикористані дози вакцини.





Разом з тим, очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа сповістив, що запис через департамент та сімейних лікарів лише починають запускати, у повному обсязі він запрацює через кілька днів, про що містян повідомлять додатково.





Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я з метою популяризації вакцини Covishield дозволило щепитися громадським діячам – депутатам, керівникам підприємств, представникам органів влади, активістам – невикористаними дозами препарату. За словами Максима Середи, у Кременчуці таким чином вже прищепили кілька десятків громадських діячів.









Директор департаменту охорони здоров'я розповів, що у нашому місті вакцинуватимуть населення таким чином, щоб вакцину не доводилося утилізувати – люди приходитимуть заплановано на щеплення і використовуватимуть усі 10 доз Covishield з флакону.





Також стало відомо, що на другому етапі поки що не щепитимуть людей віком 80+, як планувалося раніше. Адже вакцину не рекомендується вводити людям старшим за 65 років, бо немає достатніх даних про її ефективність для цієї вікової групи.