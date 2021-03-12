Громадські діячі Полтавщини матимуть змогу вакцинуватись від COVID-19 позачергово

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 192

Мінздрав дозволив використовувати залишки вакцини для щеплення громадських діячів. Це допоможе запобігти псуванню вакцин і в той же час допоможе популяризувати вакцинацію серед населення України. Списки осіб, що претендуватимуть на таку позачергову вакцинацію, складатиме обласний департамент здоров’я разом із пресслужбою ОДА.





В той же час регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусу Юрій Курилко зазначив, що не кожен громадський діяч готовий робити щеплення публічно і не слід забувати про презумпцію нерозголошення.





З метою популярізації вакцини Covishield (Oxford/AstraZeneca) найближчим часом щеплення зроблять головні лікарі медичних закладів Полтавщини.





Система працюватиме просто: в першу чергу вакцинуватимуть медиків, однак, якщо залишились невикористані дози препарату (тобто в наявності немає людей у кількості, кратній 10), залишки вакцини можуть віддати громадським діячам згідно списків.





Віктор Ляшко уточнює, що діячі, які вакцинувались позачергово, отримають другу дозу того самого виробника.



