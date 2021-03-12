Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Громадські діячі Полтавщини матимуть змогу вакцинуватись від COVID-19 позачергово

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 192

З метою популяризації вакцини

Мінздрав дозволив використовувати залишки вакцини для щеплення громадських діячів. Це допоможе запобігти псуванню вакцин і в той же час допоможе популяризувати вакцинацію серед населення України. Списки осіб, що претендуватимуть на таку позачергову вакцинацію, складатиме обласний департамент здоров’я разом із пресслужбою ОДА.


В той же час регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусу Юрій Курилко зазначив, що не кожен громадський діяч готовий робити щеплення публічно і не слід забувати про презумпцію нерозголошення.


З метою популярізації вакцини Covishield (Oxford/AstraZeneca) найближчим часом щеплення зроблять головні лікарі медичних закладів Полтавщини.


Система працюватиме просто: в першу чергу вакцинуватимуть медиків, однак, якщо залишились невикористані дози препарату (тобто в наявності немає людей у кількості, кратній 10), залишки вакцини можуть віддати громадським діячам згідно списків.


Віктор Ляшко уточнює, що діячі, які вакцинувались позачергово, отримають другу дозу того самого виробника.


Ось чому мер Малецький не планує найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус коронавирус вакцина вакцинация
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