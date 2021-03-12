Кому з кременчужан 25 березня доведеться посидіти без води

Проведення робіт з заміни засувки Д-500 на перехресті вул. Вадима Пугачова та пр. Свободи та засувки Д-100 в районі будинку №11 по вул. Вадима Пугачова, заплановано на останній тиждень березня. Таку заміну необхідно провести з метою запобіганню аварійних ситуацій на водогоні, як заявили у КП «Кременчукводоканал».
Тож 25 березня з 8.30 і орієнтовно до 20.00 буде припинено централізоване водопостачання за адресами:
Інформацію наведено на офіційному сайті комунального підприємства згідно п.2 ст.16 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги».