Кому з кременчужан 25 березня доведеться посидіти без води

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Проведення робіт з заміни засувки Д-500 на перехресті вул. Вадима Пугачова та пр. Свободи та засувки Д-100 в районі будинку №11 по вул. Вадима Пугачова, заплановано на останній тиждень березня. Таку заміну необхідно провести з метою запобіганню аварійних ситуацій на водогоні, як заявили у КП «Кременчукводоканал».





Тож 25 березня з 8.30 і орієнтовно до 20.00 буде припинено централізоване водопостачання за адресами:

вул. Вадима Пугачова – житлові будинки №3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-А, 4, 8-Б, 8-Д;

пр. Свободи, №81-А;

вул. Гвардійська, №12, 14-А.

Інформацію наведено на офіційному сайті комунального підприємства згідно п.2 ст.16 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги».