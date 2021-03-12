Ольга Усанова першою вакцинувалася від коронавірусу серед заступників мера

Заступниця міського голови Ольга Усанова першою зробила щеплення від коронавірусу серед кременчуцьких віцемерів. Фото вона виклала на власній сторінці у фейсбуці. Пані Усанова розповіла, що не хворіла на коронавірусну інфекцію, а отже антитіл до цієї хвороби у неї немає.
Разом з тим, крім Усанової, ніхто з віцемерів поки що не отримав щеплення від коронавірусу, проте, за словами Віталія Малецького, багато з них вже перехворіли на COVID-19.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я з метою популяризації вакцини дозволило щепитися громадським діячам невикористаними дозами препарату.