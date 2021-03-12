Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ольга Усанова першою вакцинувалася від коронавірусу серед заступників мера

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 532

 

На коронавірусну інфекцію до цього вона не хворіла

Заступниця міського голови Ольга Усанова першою зробила щеплення від коронавірусу серед кременчуцьких віцемерів. Фото вона виклала на власній сторінці у фейсбуці. Пані Усанова розповіла, що не хворіла на коронавірусну інфекцію, а отже антитіл до цієї хвороби у неї немає.


– Ольга Петрівна у нас як відповідальна за медицину зробить це першою, – сказав про імунізацію мер Віталій Малецький сьогодні зранку на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації та жартома додав, що інші чиновники подивляться, який буде результат, а потім визначаться щодо прививок.


Разом з тим, крім Усанової, ніхто з віцемерів поки що не отримав щеплення від коронавірусу, проте, за словами Віталія Малецького, багато з них вже перехворіли на COVID-19.


Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я з метою популяризації вакцини дозволило щепитися громадським діячам невикористаними дозами препарату.


Ось чому мер Малецький не планує найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Ольга Усанова вакцинация вакцина
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