На уикенд в Кременчуге потеплеет

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 397

Но в ночь с субботы на воскресенье возможен дождь

На выходных в Кременчуге потеплеет, но в ночь с субботы на воскресенье возможен дождь.





Gismeteo обещает, что в субботу, 13 марта, на смену морозному утру придёт достаточно тёплый день – до +9°С. И больше температура на уикенд не опустится ниже нуля. Зато в ночь с субботы на воскресенье в Кременчуге может дождить.





Gismeteo также прогнозирует дождь, который начнётся вечером в субботу, 13 марта, но до утра воскресенья, 14 марта, он закончится. Больше осадков в выходные дни не предвидится, однако в городе будет стоять пасмурная погода. Воздух прогреется до значений от -2°С до +7°С.





А вот Ventusky ночного дождя не предвещает, но тучи заволокут небо на протяжении ближайших двух дней, так что солнышко практически не будет радовать кременчужан в этот уикенд. Столбики термометров покажут от -4°С до +8°С.