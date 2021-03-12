Кременчук

5 службових квартир виділили для медиків Кременчука

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Чотири однокімнатні та одну двокімнатну

Ще 5 службових квартир виділили для медиків Кременчука. 11 березня на засіданні сесії Кременчуцької міськради депутати ухвалили рішення «Про закріплення квартир за департаментом охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на праві оперативного управління».


Відповідно до цього рішення, лікарі найбільш затребуваних у Кременчуці спеціальностей отримають квартири:

  • однокімнатну загальною площею 29,9 кв. м на проспекті Лесі Українки, буд. 36;
  • однокімнатну загальною площею 35,7 кв. м на проспекті Лесі Українки, буд. 140;
  • однокімнатну загальною площею 35,7 кв. м на вулиці Вадима Пугачова, буд. 37;
  • однокімнатну загальною площею 34,9 кв. м у провулку Героїв Бреста, буд. 89;
  • двокімнатну загальною площею 47,6 кв. м у провулку Олега Кошового, буд. 14А.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: glavcom.ua
Теги: квартира житло медики
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