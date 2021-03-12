5 службових квартир виділили для медиків Кременчука

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Чотири однокімнатні та одну двокімнатну

Ще 5 службових квартир виділили для медиків Кременчука. 11 березня на засіданні сесії Кременчуцької міськради депутати ухвалили рішення «Про закріплення квартир за департаментом охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на праві оперативного управління».





Відповідно до цього рішення, лікарі найбільш затребуваних у Кременчуці спеціальностей отримають квартири: